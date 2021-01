Crisi di Governo. Zingaretti “bacchetta” Renzi. “E’ stato un grave errore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di Governo formalizzata: Nicola Zingaretti punta il dito contro Matteo Renzi parlando di “grave errore”. Italia Viva è passata dalle parole ai fatti ritirando la delegazione dei suoi ministri. Piovono critiche da più parti Sono ore calde per la politica italiana. La Crisi di Governo è stata formalizzata. Il partito di Matteo Renzi, Italia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021)diformalizzata: Nicolapunta il dito contro Matteoparlando di “”. Italia Viva è passata dalle parole ai fatti ritirando la delegazione dei suoi ministri. Piovono critiche da più parti Sono ore calde per la politica italiana. Ladiè stata formalizzata. Il partito di Matteo, Italia L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - yoongkl : RT @anikeatable: Non voglio pensare che uno scenario che la crisi di Governo potrebbe portare sia la sostituzione di Conte con un nuovo gov… - Giusepp04093410 : @POPOLOdiTWlTTER Ma scherziamo...se fosse successo al centrodestra avrebbero subito aperto la crisi di governo e of… -