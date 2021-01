Crisi di governo, Conte va da Mattarella e rilancia: “È indispensabile un chiarimento”. Ora il premier sfida Renzi: vuole parlare a Camera e Senato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’altra giornata campale sul fronte della Crisi. Il capo del governo, Giuseppe Conte, ha espresso la sua intenzione di andare al più presto in Parlamento. Lo ha affermato nel corso di un colloquio, nel pomeriggio del 14 gennaio, col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quello che Conte cerca è un “indispensabile chiarimento politico”, mediante comunicazioni ai parlamentari, sulla Crisi in atto provocata dallo strappo di Renzi. Il presidente del Consiglio, dunque, non solo non sembra volersi dimettere ma ora rilancia e, di fatto, promette battaglia in Aula. La reazione del Quirinale Dal canto suo il capo dello Stato “ha preso atto – si legge in un comunicato del Quirinale reso noto anche su Twitter – degli ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’altra giornata campale sul fronte della. Il capo del, Giuseppe, ha espresso la sua intenzione di andare al più presto in Parlamento. Lo ha affermato nel corso di un colloquio, nel pomeriggio del 14 gennaio, col presidente della Repubblica, Sergio. Quello checerca è un “politico”, mediante comunicazioni ai parlamentari, sullain atto provocata dallo strappo di. Il presidente del Consiglio, dunque, non solo non sembra volersi dimettere ma orae, di fatto, promette battaglia in Aula. La reazione del Quirinale Dal canto suo il capo dello Stato “ha preso atto – si legge in un comunicato del Quirinale reso noto anche su Twitter – degli ...

