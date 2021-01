Crisi di Governo, bufera contro Renzi: “Irresponsabile”. Conte vede Mattarella (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ore convulse per il destino del Governo Conte: dopo le dimissioni delle Ministre di Italia Viva annunciate da Matteo Renzi, si cerca ora di capire che sarà dell’esecutivo e della maggioranza parlamentare. Tra le ipotesi, un Conte ter, una nuova maggioranza o il voto anticipato a giugno. Nel frattempo, il resto delle forze politiche di maggioranza fa quadrato contro Matteo Renzi. Renzi scatena la Crisi: rivolta del PD e M5S Nessuno ci sta andando giù leggero, con Matteo Renzi. Dal premier Conte ai massimi esponenti dei partiti di maggioranza, a nessuno sembra essere andata giù la mossa dell’ex Rottamatore, che ha deciso di aprire la Crisi di Governo. IV, tuttavia, non avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ore convulse per il destino del: dopo le dimissioni delle Ministre di Italia Viva annunciate da Matteo, si cerca ora di capire che sarà dell’esecutivo e della maggioranza parlamentare. Tra le ipotesi, unter, una nuova maggioranza o il voto anticipato a giugno. Nel frattempo, il resto delle forze politiche di maggioranza fa quadratoMatteoscatena la: rivolta del PD e M5S Nessuno ci sta andando giù leggero, con Matteo. Dal premierai massimi esponenti dei partiti di maggioranza, a nessuno sembra essere andata giù la mossa dell’ex Rottamatore, che ha deciso di aprire ladi. IV, tuttavia, non avrebbe ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - MassiMetelli : “Conte ha sempre avuto come punto di riferimento il 'rispetto della persona', anche di coloro che possono ritrovars… - giuseppy_ : Rendiamoci conto che 'sto tamarro ha dato a inizio a una crisi di governo durante una pandemia. #Renzivergogna… -