Conte si aggrappa ai virologi di sinistra. Galli: «Il governo non può cadere, c’è il Covid» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sessantottino Massimo Galli, preoccupato forse più di un governo di centrodestra che di una ulteriore emergenza Covid (ma più emergenza di questa, con il record di morti e la scarsità di vaccini, caro professore?), viene meno alle sue stesse premure e scende pesantemente sul terreno politico. Con un monito: il governo non deve cadere, altrimenti si rischia grosso. Non è solo un ragionamento sulle elezioni anticipate, il suo, ma proprio un puntello a Conte. Non va bene neanche un altro governo-lampo, è proprio questo esecutivo che non va toccato, altrimenti il virus si arrabbia. La crisi del governo Conte per il professor Massimo Galli “Credo che questo sia l’ultimo dei momenti per mettersi a fare quello che”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sessantottino Massimo, preoccupato forse più di undi centrodestra che di una ulteriore emergenza(ma più emergenza di questa, con il record di morti e la scarsità di vaccini, caro professore?), viene meno alle sue stesse premure e scende pesantemente sul terreno politico. Con un monito: ilnon deve, altrimenti si rischia grosso. Non è solo un ragionamento sulle elezioni anticipate, il suo, ma proprio un puntello a. Non va bene neanche un altro-lampo, è proprio questo esecutivo che non va toccato, altrimenti il virus si arrabbia. La crisi delper il professor Massimo“Credo che questo sia l’ultimo dei momenti per mettersi a fare quello che”, ...

