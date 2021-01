Conte non può lasciare con 500 morti, dice Zingaretti. Ma il PD non ha fatto nulla per evitare la crisi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il segretario PD Nicola Zingaretti condanna la scelta di Renzi di staccare la spina al Governo definendola “Incomprensibile”. Ma la posizione del PD, osservando i fatti, potrebbe non essere così netta. Incomprensibile. E’ così che il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti definiva a caldo, nella serata di ieri, la scelta di Italia Viva di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il segretario PD Nicolacondanna la scelta di Renzi di staccare la spina al Governo definendola “Incomprensibile”. Ma la posizione del PD, osservando i fatti, potrebbe non essere così netta. Incomprensibile. E’ così che il segretario del Partito Democratico Nicoladefiniva a caldo, nella serata di ieri, la scelta di Italia Viva di L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - NicolaPorro : Gli assembramenti dei giornalisti per sapere se Conte cerca senatori di Forza Italia, non verranno sbertucciati da… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - roma_paoletta : RT @sruotolo1: #crisidigoverno @GiuseppeConteIT nell’ora più buia per il nostro Paese nessun dubbio: #AvantiConConte perché non c’è alterna… - DavideHaxis : RT @GiorgiaMeloni: Nemmeno è caduto il governo Conte 2 e già si ipotizza un Conte-ter. Le inventeranno tutte per evitare, ancora una volta,… -