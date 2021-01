Caso Suarez | De Micheli al Viminale | «La Juve chiede informazioni»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ministro dei Trasporti Paola Deaveva messo in contatto lacon il: le testimonianze La Nazione svela la chat tra il ministro dei Trasporti Paola Dee il capo di gabinetto delBruno Frattasi per quanto riguarda ildella cittadinanza di: «Lantus minotizie di questa richiesta di cittadinanza, mi aiuteresti? Trattasi di un giocatore che lavuole comprare. Non ha fatto l’esame perché sta da 11 anni in Europa. Mi consigli di mettere in contatto lacon un tuo dirigente per accelerare?» avrebbe scritto la Deal capo del Gabinetto del. Dopo questo primo contatto, Luigi Chiappero, ...