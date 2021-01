Calendario troppo fitto, la ricetta di Guardiola: “Chiedo ai miei calciatori di… correre meno in campo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un gol di Phil Foden ha regalato al Manchester City tre punti importanti in ottica classifica di Premier League. Con 32 punti all'attivo e una gara da recuperare, i Citizens di Pep Guardiola sono potenzialmente a -1 dalla vetta. Proprio l'allenatore catalano, come scrive ESPN, nelle scorse ore aveva parlato del "segreto" per affrontare questa annata particolare condizionata da un Calendario davvero intenso con tanti, troppi impegni.Guardiola: "Chiedo ai miei di correre di meno..."caption id="attachment 1043273" align="alignnone" width="533" Ferran Torres (getty images)/caption"L'unica differenza in questa stagione per la mia squadra è che abbiamo iniziato a correre meno", ha detto Guardiola in riferimento allo stile ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un gol di Phil Foden ha regalato al Manchester City tre punti importanti in ottica classifica di Premier League. Con 32 punti all'attivo e una gara da recuperare, i Citizens di Pepsono potenzialmente a -1 dalla vetta. Proprio l'allenatore catalano, come scrive ESPN, nelle scorse ore aveva parlato del "segreto" per affrontare questa annata particolare condizionata da undavvero intenso con tanti, troppi impegni.: "aididi..."caption id="attachment 1043273" align="alignnone" width="533" Ferran Torres (getty images)/caption"L'unica differenza in questa stagione per la mia squadra è che abbiamo iniziato a", ha dettoin riferimento allo stile ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario troppo Casalmattori, un calendario e una dedica a un amico scomparso OglioPoNews Lukaku all’ultimo, Inter ai quarti di finale! Ora il Milan: IL TABELLONE E IL CALENDARIO

De Siervo: “Apertura stadi in primavera. Il no al Napoli? Non si poteva cambiare data”

L’ad della Lega apre alla possibilità di riaprire a più di 1000 persone prima della fine del campionato e spiega il no a De Laurentiis: “Calendario troppo schiacciato, impossibile rinviare la Supercop ...

L'ad della Lega apre alla possibilità di riaprire a più di 1000 persone prima della fine del campionato e spiega il no a De Laurentiis: "Calendario troppo schiacciato, impossibile rinviare la Supercop ..."