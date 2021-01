Alex Zanardi | ultime notizie | il pilota torna a comunicare

Open_gol : «È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare. Nessuno ci credeva: lui c’era! E ha comunicato con la… - HuffPostItalia : Alex Zanardi ha ricominciato a parlare: 'Ha comunicato con la famiglia' - chedisagio : ?? Alex Zanardi «è tornato a parlare, ha comunicato con la famiglia» - ivargonx : RT @perchetendenza: 'Alex Zanardi': Perché è tornato a parlare e ha comunicato con la sua famiglia - Gioooxi : RT @FabrizioDelpret: Alex #Zanardi è tornato a parlare. Una notizia bellissima, in una giornata di merda. -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Ironia, come quella del suo spirito? Tenacia, come quella che serve a un uomo per risorgere, due volte? Di che cosa diamine è fatto Alex Zanardi? Lo chiedeva un utente sui social, nel giorno ...Un vero eroe che non si arrende mai, come sta dimostrando anche in questa occasione. Alex Zanardi, come sta l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico italiano, a quasi un anno dal terribile ...