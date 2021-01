Accoltellata dall’ex | l’assessore Clemente | “Ad un passo dall’ennesimo caso di femminicidio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti Napoli –Alessandraha pubblicato un lungo post parlando del vergognoso e criminale accoltellamento – per fortuna non fatale – di una 17enne in piazza Plebiscito: “Due giorni fa una ragazza di 17 anni è statain Piazza Plebiscito da un suo coetaneo,alla gola. La ragazza aveva deciso di lasciare il suo aggressore che, con un comportamento criminale intriso di una cultura maschilista e machista, ha deciso di punire quella decisione con il sangue. L’ha abbracciata e l’ha colpita. Un colpo che poteva essere fatale ma che, per fortuna, si è risolto con 10 giorni di prognosi per la giovanissima. Siamo stati ad undi, ancor più grave per ...