“Voi non siete un ca*** di nessuno”. Caos con l’italianissima showgirl. Un tatuaggio proprio lì e partono le offese dei fan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La famosissima influencer tempo fa è finita al centro delle polemiche per un tatuaggio contenente un errore di ortografia. Ricordate? L’avete riconosciuta? Ad oggi la bellissima ragazza è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di un altro tatuaggio. Questa volta in un posto un po’ hot: il suo lato B. L’influencer 22enne ha fatto vedere a tutti il suo nuovo tatuaggio impresso sul suo lato B e recante la scritta che meglio la caratterizza. proprio il nome con cui la giovane è conosciuta sui social. Le critiche le sono piovute addosso a causa del suo nuovo tattoo, bollato dai suoi follower come “volgare e pacchiano”. Ecco di chi stiamo parlando… (Continua dopo le foto) L’influencer 22enne Chiara Nasti si è fatta incidere sul sedere un tatuaggio con scritto “NastiLove”, il nickname con cui è nota su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La famosissima influencer tempo fa è finita al centro delle polemiche per uncontenente un errore di ortografia. Ricordate? L’avete riconosciuta? Ad oggi la bellissima ragazza è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di un altro. Questa volta in un posto un po’ hot: il suo lato B. L’influencer 22enne ha fatto vedere a tutti il suo nuovoimpresso sul suo lato B e recante la scritta che meglio la caratterizza.il nome con cui la giovane è conosciuta sui social. Le critiche le sono piovute addosso a causa del suo nuovo tattoo, bollato dai suoi follower come “volgare e pacchiano”. Ecco di chi stiamo parlando… (Continua dopo le foto) L’influencer 22enne Chiara Nasti si è fatta incidere sul sedere uncon scritto “NastiLove”, il nickname con cui è nota su ...

Giorgiolaporta : Aderisco all’iniziativa #IoApro di quell’Italia produttiva che non vuol morire fallita e non vuole l’elemosina. Pre… - CarloCalenda : Caro ?@a_padellaro? ma può la politica e il giornalismo che la descrive ridursi al criterio dello “stare sulle pall… - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - biebsissunshine : non perché voi l’anno scorso lo avete fatto con 3 mesi di dad - biebsissunshine : ai mesi dei 2002. noi siamo in dad da marzo 2020 e lo saremo fino a giugno 2021 e contandoli sono 13 mesi più o men… -