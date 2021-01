Ufficiale | Tremolada passa dal Pordenone al Cosenza

CosenzaChannel : ???? #CALCIOMERCATO Il #Cosenza ha ufficializzato l'innesto del trequartista Luca #Tremolada precisandone le modalità… - OnorioFerraro : Il #Cosenza ha ufficializzato l'arrivo di #Tremolada, arrivo in prestito dal #Pordenone. Il centrocampista è pronto… - CosenzaPost : Ufficiale: da Pordenone arriva il fantasista Tremolada in prestito al Cosenza - psb_original : UFFICIALE - Cosenza, Tremolada si aggrega al branco silano #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Tremolada

E’ Luca Tremolada il primo colpo in entrata del Cosenza. Come anticipato nella serata di ieri il fantasista arriva dal Pordenone in prestito secco fino al 30 giugno 2021. Il cur ...COSENZA La notizia adesso è ufficiale. Luca Tremolada lascia il Pordenone e si lega (in prestito) al Cosenza. Un vero colpo di mercato per il ds rossoblù Stefano Trinchera che a Milano sta lavorando p ...