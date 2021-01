Tutti gli 'strappi' di Matteo Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Questa volta mi gioco l'osso del collo". Esiste frase più vitalista e meno andreottiana, in politica? Una politica in cui, di norma, il Philosophari segue sempre un Deinde prima del quale c'è un Vivere e ancora prima del prima un Primum che è qualcosa di più di una enunciazione: è la natura stessa originaria delle cose. Eppure Matteo Renzi - lo sanno Tutti, anche lui e ne va fiero - fa sempre così. Su di lui lo strappo esercita un fascino incontrollabile, totalizzante e assoluto. È un'arte, una forma di vita. I detrattori (e ne ha tanti, ma a lui che gliene cale?) paragonano questa sua caratteristica, o coazione, a quella dello scorpione di Esopo, che in mezzo al fosso che attraversa a cavallo di una rana non può che pungerla sapendo che la ucciderà. "Ma non erano questi i patti", rantola quella, "ora moriremo Tutti e due. Io ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Questa volta mi gioco l'osso del collo". Esiste frase più vitalista e meno andreottiana, in politica? Una politica in cui, di norma, il Philosophari segue sempre un Deinde prima del quale c'è un Vivere e ancora prima del prima un Primum che è qualcosa di più di una enunciazione: è la natura stessa originaria delle cose. EppureRenzi - lo sanno, anche lui e ne va fiero - fa sempre così. Su di lui lo strappo esercita un fascino incontrollabile, totalizzante e assoluto. È un'arte, una forma di vita. I detrattori (e ne ha tanti, ma a lui che gliene cale?) paragonano questa sua caratteristica, o coazione, a quella dello scorpione di Esopo, che in mezzo al fosso che attraversa a cavallo di una rana non può che pungerla sapendo che la ucciderà. "Ma non erano questi i patti", rantola quella, "ora moriremoe due. Io ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Covid-19, Renzi insiste: “In una settimana vaccino a tutti gli insegnanti” Orizzonte Scuola Si ricicla poco e male L’emergenza Covid pesa anche sui rifiuti

«Da tre anni, il Comune di Caldiero ha perso l'attestazione di Comune riciclone perchè una parte della frazione secca potrebbe essere... Scopri di più ...

Guerra ai picchi di Pm 10, riparte l’ordinanza comunale

Qualità dell’aria, San Bonifacio gioca di anticipo: il sindaco Giampaolo Provoli riconferma l’ordinanza anti inquinamento di ottobre... Scopri di più ...

