Quando torna Osimhen? Gattuso chiarisce il momento del nigeriano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sulle condizioni di Victor Osimhen si è parlato tanto in queste ore, è arrivato anche il chiarimento di Gattuso in conferenza. Il Napoli ha conquistato in serata i quarti di Coppa Italia, grazie alla vittoria conquistata contro l’Empoli che ha permesso così agli azzurri di poter superare il turno. Un successo sofferto, quello della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sulle condizioni di Victorsi è parlato tanto in queste ore, è arrivato anche il chiarimento diin conferenza. Il Napoli ha conquistato in serata i quarti di Coppa Italia, grazie alla vittoria conquistata contro l’Empoli che ha permesso così agli azzurri di poter superare il turno. Un successo sofferto, quello della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GIN57961087 : @__Kekka___ Io ho paura che invece sia peggio perché poi quando torna recuperano il tempo perso ????????????? #PRELEMI - Newsinunclick : Per raggiungere l'immunità di gregge dovremmo somministrare 390.000 #vaccini al giorno. Attualmente ne facciamo 60.… - cristinapitzal1 : @VeroDeRomanis Anche se, quando parlano, Sky 24 torna in studio e non fa sentire cosa dicono. Ma #hastatoRenzi anche per questo. - incostante_enza : RT @erosazzurro: IVenivamo da un periodo particolare. La testa conta molto più delle gambe e dei moduli, ora torna pure Ciro e fra 2 settim… - il_niall : @chloe06330498 Niall non lo devi toccare cazzo e se non sbaglio anche nei BTS ci sono diverse ship gay eppure non m… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando torna Quando torna Osimhen: l'equivoco che fa ammattire i tifosi Tutto Napoli Holiders, l’app 100% made in Italy per ripensare il turismo

L’idea innovativa di una Travel Tech company: consigli e organizzazione di viaggio da consulenti locali per vivere le città come un vero local ...

L’idea innovativa di una Travel Tech company: consigli e organizzazione di viaggio da consulenti locali per vivere le città come un vero local ...