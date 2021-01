Prodi: “Renzi come Bertinotti” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, Prodi: “Renzi come Bertinotti, vuole solo rompere” “Renzi mi ricorda Bertinotti, vuole solo rompere”: lo dichiara l’ex premier Romano Prodi commentando la crisi di governo e le intenzioni del leader di Italia Viva, sempre più determinato a staccare la spina al Conte bis. Ospite del programma DiMartedì, in onda su La7, Prodi ha commentato l’attuale situazione politica con le seguenti parole: “Mi ricorda tante cose quello che sta avvenendo. Nella politica si media, ma bisogna essere in due a mediare”. “Quando io mi trovai nel mio primo governo con Bertinotti, io tentavo di mediare, ma lui non voleva assolutamente mediare, aveva un altro obiettivo. A me sembra che Renzi abbia assolutamente lo stesso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo,: “, vuole solo rompere” “mi ricorda, vuole solo rompere”: lo dichiara l’ex premier Romanocommentando la crisi di governo e le intenzioni del leader di Italia Viva, sempre più determinato a staccare la spina al Conte bis. Ospite del programma DiMartedì, in onda su La7,ha commentato l’attuale situazione politica con le seguenti parole: “Mi ricorda tante cose quello che sta avvenendo. Nella politica si media, ma bisogna essere in due a mediare”. “Quando io mi trovai nel mio primo governo con, io tentavo di mediare, ma lui non voleva assolutamente mediare, aveva un altro obiettivo. A me sembra cheabbia assolutamente lo stesso ...

