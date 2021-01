«Per una battaglia legale contro Facebook è servita perseveranza» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Viaggio nella contesa Business Competence contro Facebook: tutta la storia dell’applicazione della start up italiana che è stata pedissequamente ripresa dal social network di Mark Zuckerberg. Ora, la Corte d’Appello di Milano ha deciso per un risarcimento da 3,8 milioni di euro alla start up italiana. Il nostro speciale – in tre puntate – raccoglie le voci del CEO della società, Sara Colnago, e dello studio legale che l’ha assistita in una vicenda giudiziaria che va avanti dal 2012. Per quanto possa essere un avvocato esperto di diritto societario e commerciale, vedere che la controparte s chiama Facebook fa sempre un certo effetto. La storia di Business Competence ha rappresentato una vera e propria sfida per lo studio legale Spolidoro: sin dal 2012 sono stati i primi a cui la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Viaggio nella contesa Business Competence: tutta la storia dell’applicazione della start up italiana che è stata pedissequamente ripresa dal social network di Mark Zuckerberg. Ora, la Corte d’Appello di Milano ha deciso per un risarcimento da 3,8 milioni di euro alla start up italiana. Il nostro speciale – in tre puntate – raccoglie le voci del CEO della società, Sara Colnago, e dello studioche l’ha assistita in una vicenda giudiziaria che va avanti dal 2012. Per quanto possa essere un avvocato esperto di diritto societario e commerciale, vedere che laparte s chiamafa sempre un certo effetto. La storia di Business Competence ha rappresentato una vera e propria sfida per lo studioSpolidoro: sin dal 2012 sono stati i primi a cui la ...

pisto_gol : L’anno scorso, in Juventus-Lecce, Lucioni venne espulso per aver privato Bentancur di una evidente possibilità di s… - borghi_claudio : Voi lo sapete vero che oggi Bankitalia in audizione ha suggerito di aumentare le tasse sulla casa e di rimettere l'… - RobertoBurioni : Molti, troppi operatori sanitari rifiutano senza motivazioni razionali il vaccino mettendo a rischio i pazienti che… - spaceplumee_ : RT @gioia17207950: ????????????????????????Lunedì fanno andare tutti in camera tranne Tommy, Stefy e Andre e entra Francesco nella glass per fare una s… - alexotaningocce : RT @ziaiaia3: Certe volte mi sento come una bambina svogliata trascinata per forza a fare finta di stare bene in un mondo che invece non mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Per una YouTube sospende il canale di Trump per una settimana Agenzia ANSA Barcellona, Laporta rivela: "Nel 2003 rifiutai Cristiano Ronaldo"

L'ex presidente conferma che Cristiano Ronaldo poteva essere del Barcellona per 17 milioni: "Ma avevamo appena preso Ronaldinho. Non mi pento".

Chi era Suzy Solidor, la donna più dipinta al mondo dopo la Madonna

Al secolo Suzanne Louise Marie Marion, Suzy Solidor nacque in Britannia (Francia) nel 1900, figlia di Louise Marie Adeline Marion, una giovane che allora lavorava come donna delle pulizie dell’avvocat ...

L'ex presidente conferma che Cristiano Ronaldo poteva essere del Barcellona per 17 milioni: "Ma avevamo appena preso Ronaldinho. Non mi pento".Al secolo Suzanne Louise Marie Marion, Suzy Solidor nacque in Britannia (Francia) nel 1900, figlia di Louise Marie Adeline Marion, una giovane che allora lavorava come donna delle pulizie dell’avvocat ...