Palermo | la scomparsa di pc e pendrive con file top secret su Messina Denaro resta un mistero | indagine archiviata “Nessuna ipotesi di reato”

"Nessuna ipotesi di reato" sulla scomparsa dei dispositivi con i file d'indagine sul latitante Matteo Messina Denaro, custoditi all'interno dell'ufficio del pm che gli dava la caccia. Così la Procura di Palermo ha archiviato l'indagine scaturita da una relazione di servizio a firma del finanziere Calogero Pulici, per anni applicato alla segreteria dell'allora procuratore aggiunto della Dda, Teresa Principato. Si tratta di "un computer portatile da 10 pollici" e "due pendrive da 1 giga ciascuna", in cui erano memorizzate informative, interrogatori di collaboratori di giustizia e verbali "coperti da segreto istruttorio e attuale". La segnalazione dell'appuntato della Guardia di Finanza risale al 2015, ma ...

