Opera | sabato al via stagione del ‘Teatro Digitale’ in streaming

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Sempre piu’ ricca di appuntamenti da non perdere ladi “Teatro Digitale” del Teatro dell’di Roma:23 gennaio alle 19 sul canale You Tube ufficiale del Teatro, sara’ trasmessa inI Puritani di Vincenzo Bellini. L’ultimo capolavoro della fulminea carriera del cigno di Catania, che mancava dalle scene del Teatro Costanzi dal 1990, sara’ rappresentata in forma di concerto con un cast internazionale. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’il maestro Roberto Abbado, che ritorna a Roma dopo il fortunato Concerto di Capodanno, trasmesso in liveil 31 dicembre scorso, che ha gia’ totalizzato piu’ di 15mila visualizzazioni. E’ quanto scrive in una nota il Teatro dell’di Roma. Nel ruolo di Elvira Valton grande attesa ...