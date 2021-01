'Ndrangheta: 3 anni e 6 mesi anni a ultrà,tentata estorsione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MILANO, 13 GEN - E' stato condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose Domenico Bosa, detto 'Mimmo Hammer', ultrà della curva interista, ritenuto uno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MILANO, 13 GEN - E' stato condannato a 3e 6di carcere peraggravata dalle modalità mafiose Domenico Bosa, detto 'Mimmo Hammer',della curva interista, ritenuto uno ...

NICOVENDOME55 : 'Ndrangheta: 3 anni e 6 mesi a ultrà, tentata estorsione - Cronaca - ANSA - DavideTedesco74 : RT @pinofinocchiaro: Oggi inizia il processo sui rapporti indicibili tra 'ndrangheta, massoneria e Servizi in Calabria. Un Cenacolo individ… - antoniotelesca1 : RT @antoniotelesca1: L'Italia dà il via al suo PIÙ GRANDE processo contro la mafia degli ultimi 30 anni, 350+ imputati dovrebbero testimoni… - antoniotelesca1 : L'Italia dà il via al suo PIÙ GRANDE processo contro la mafia degli ultimi 30 anni, 350+ imputati dovrebbero testim… - antoniotelesca1 : L'Italia dà il via al suo PIÙ GRANDE processo contro la mafia degli ultimi 30 anni, 350+ imputati dovrebbero testim… -