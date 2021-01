Napoli, voragine a Ponticelli: proseguono i lavori in via De Meis (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – proseguono i lavori in via De Meis, nel quartiere Ponticelli, chiusa ieri dopo aver trovato una grossa voragine sotto il manto stradale. Secondo quanto comunicato dal Comune, nella notte è stato necessario interrompere la fornitura d’acqua per alcune ore. Sul posto sono quindi intervenuti anche i tecnici dell’Abc per realizzare un ponte idrico al fine di fornire l’acqua alle famiglie che vivono al Rione De Gasperi che è l’area più coinvolta dagli interventi. La strada resta interdetta alla circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin via De, nel quartiere, chiusa ieri dopo aver trovato una grossasotto il manto stradale. Secondo quanto comunicato dal Comune, nella notte è stato necessario interrompere la fornitura d’acqua per alcune ore. Sul posto sono quindi intervenuti anche i tecnici dell’Abc per realizzare un ponte idrico al fine di fornire l’acqua alle famiglie che vivono al Rione De Gasperi che è l’area più coinvolta dagli interventi. La strada resta interdetta alla circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - emergenzavvf : ?? #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue)… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - rep_napoli : Voragine sotterranea a Napoli, chiusa via De Meis [aggiornamento delle 19:42] - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Ponticelli, si apre una voragine sotterranea; chiusa via De Meis. «Nessun legame con l'Ospedale del Mare» https://t.co… -