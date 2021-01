Milan, colpo dalla Germania: un talento ha stregato la dirigenza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per il Milan spunta un nome nuovo, un giovane di belle speranze avrebbe catturato dalla Germania la dirigenza rossonera. Il calciomercato è ormai cominciato, e sono già tante le squadre che stanno provando a muoversi. Con una scarsa disponibilità economica, però, ogni club sta studiando la giusta strategia da mettere in campo per provare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per ilspunta un nome nuovo, un giovane di belle speranze avrebbe catturatolarossonera. Il calciomercato è ormai cominciato, e sono già tante le squadre che stanno provando a muoversi. Con una scarsa disponibilità economica, però, ogni club sta studiando la giusta strategia da mettere in campo per provare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ???? Andrea #Conti del #Milan verso la #Fiorentina. È lui l'uomo del dopo Lirola finito all'#OM. Prestito con obbligo… - ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - Milan19887 : #Kalulu é la rivelazione, ottimo sia come DC che come TD, con l'impressione di poter fare anche il mediano. Un colp… - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | C’è l’annuncio - zazoomblog : Dalla Turchia sicuri colpo Milan per il centrocampo: è fatta - #Dalla #Turchia #sicuri #colpo #Milan -