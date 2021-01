Little Nightmares 2, disponibile la demo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Little Nightmares, il primo capitolo uscito nel 2017, è stato accolto positivamente da critica e fan. Il titolo horror ha proposto ai giocatori una serie di ambienti incredibili in cui sgattaiolare per sfuggire ai terribili mostri che li infestavano. Il prossimo mese, con somma gioia di molti, sarà disponibile il suo seguito. Ed ora, pubblicata inizialmente solo su PC, la versione di prova gratuita è disponibile anche su console. La demo è ora disponibile tramite Xbox Store e PlayStation Store: potete cliccare qui per la versione Xbox One e qui per quella PlayStation 4. La versione di prova è ambientata nel deserto e vi vede tentare di sfuggire al cacciatore. Il gioco arriverà anche su Switch, anche se la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021), il primo capitolo uscito nel 2017, è stato accolto positivamente da critica e fan. Il titolo horror ha proposto ai giocatori una serie di ambienti incredibili in cui sgattaiolare per sfuggire ai terribili mostri che li infestavano. Il prossimo mese, con somma gioia di molti, saràil suo seguito. Ed ora, pubblicata inizialmente solo su PC, la versione di prova gratuita èanche su console. Laè oratramiteStore e PlayStation Store: potete cliccare qui per la versioneOne e qui per quella PlayStation 4. La versione di prova è ambientata nel deserto e vi vede tentare di sfuggire al cacciatore. Il gioco arriverà anche su Switch, anche se la ...

koostaey : adorooo è uscito il gioco little nightmares 2 lo voglio - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Disponibile la demo su console di #LittleNightmares2. - Son0fHad3s : Mi sa tanto che prima di riprendere New Vegas provo la demo di Little Nightmares 2 ?? - Eurogamer_it : Disponibile la demo su console di #LittleNightmares2. - GamingTalker : Little Nightmares 2, la demo è ora disponibile su PS4 e Xbox One -