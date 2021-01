Jovanotti e Francesca Valiani | «Teresa è stata la nostra roccia»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lorenzo Cherubini, Jovanotti per il pubblico, ha usato parole proprie per festeggiare la vittoria della figlia Teresa, l’unica avuta con Francesca Valiani. «Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca», ha scritto su Facebook il cantante, poche frasi scelte per accompagnare il lungo post della ventiduenne.