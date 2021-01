In fiamme una macchina agricola e balle di fieno a Romano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incendio in una cascina a Romano di Lombardia verso le 7.30 di mercoledì 13 gennaio. L’incendio, in via della Graffignana, ha interessato una macchina agricola e alcune balle di fieno circostanti. I vigili del fuoco non hanno trovato nessun ferito e registrato nessun danno alla struttura, hanno bonificato l’area compromessa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari didi Lombardia sono intervenuti per un incendio in una cascina adi Lombardia verso le 7.30 di mercoledì 13 gennaio. L’incendio, in via della Graffignana, ha interessato unae alcunedicircostanti. I vigili del fuoco non hanno trovato nessun ferito e registrato nessun danno alla struttura, hanno bonificato l’area compromessa. L'articolo BergamoNews.

emergenzavvf : Attacco alle fiamme all’interno e all’esterno del palazzo: con manichette antincendio disposte lungo la tromba dell… - LaLuna78146805 : @HuffPostItalia Come quando in un palazzo in fiamme con gente dentro ed i pompieri che cercando spegnere l’incendio… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Genova #Cornigliano: divampa incendio all'ultimo piano di un appartamento. Intervento dei #vigilidelfuoco tra via Agosti… - franconemarisa : RT @emergenzavvf: Attacco alle fiamme all’interno e all’esterno del palazzo: con manichette antincendio disposte lungo la tromba delle scal… - elisasenzalak : RT @coipantaleopa: aspettando il cappottino di stefania in confessionale che non si aspettava il chiarimento una volta uscita, stefania vog… -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme una In fiamme una macchina agricola e balle di fieno a Romano BergamoNews.it Fiamme nella notte a Lecce, scoppia un incendio nell’autolavaggio in Via Giovanni Paolo II

Fiamme nella serata di ieri a Lecce ... sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno domato il rogo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i ...

Bergamo, il cortometraggio con Martina Caironi contro pregiudizi e commiserazione

Nei sessanta secondi si vede Caironi correre, in colori fluo, per Bologna, sua città d’adozione, e la si ascolta leggere le definizioni di pregiudizio e di commiserazione. Paro ...

Fiamme nella serata di ieri a Lecce ... sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno domato il rogo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i ...Nei sessanta secondi si vede Caironi correre, in colori fluo, per Bologna, sua città d’adozione, e la si ascolta leggere le definizioni di pregiudizio e di commiserazione. Paro ...