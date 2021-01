Hummus di barbabietola

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come preparare l’: Sbucciare e tagliare a fettine la cipolla. Mettere in una ciotola la cipolla, il succo di limone e l’aceto, poi mescolare e fare riposare il tutto 10 minuti. Tagliare laa pezzetti, metterla in un mixer con i ceci, la tahina, la cipolla a fettine con il condimento, l’aglio, l’olio, il cumino e un pizzico di sale. Frullare fino a rendere il composto denso e Articolo completo: dal blog SoloDonna