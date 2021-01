Fiorentina-Inter | dove vederla Fiducia a Eriksen

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conte punta sul danese come regista. Ampio turnover con vista Juve– L’ultimo trofeo dei nerazzurri risale al 2011. Tanti, troppi anni per potersi permettere di snobbare la Coppa Italia, ma allo stesso tempo sarebbe impossibile non ricorrere al turnover, con una partita ogni tre giorni e la supersfida con la Juventus domenica sera. Antonio Conte sa che gennaio rappresenta un momento delicato della stagione, perché dopo il pareggio con la Roma è importante sia andare avanti in Coppa Italia, dopo la precoce eliminazione in Champions League, sia non perdere di vista la vetta della classifica, ...