Davide non se la sente di scegliere | Beatrice e Chiara in lacrime

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Davide Donadei ha portato in esterna tutte e due le corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Ma se la prima ha accettato, la seconda non si è presentata, facendo letteralmente infuriare il giovane pugliese. La Rabbia ha portato Davide nel posto dove si sono incontrati la prima volta, con la differenza che ora c'era un letto dove hanno parlato e si sono coccolati molto a lungo. Poi il tronista di Uomini e Donne ha chiesto che venissero spente le telecamere e c'è stato un bacio appassionato, che lui voleva dare dalla scorsa volta. In studio invece c'è stato un durissimo confronto con Beatrice: Davide era furioso perché non si era presentata, lei gli ha rinfacciato di stare costruendo qualcosa solo con la rivale.

