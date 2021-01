Dakar 2021, Pablo Copetti svetta tra i quad, Martin Macík si conferma tra i camion (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La località di Al-Ula accoglie i protagonisti della Dakar dopo 345 chilometri cronometrati. L’americano Pablo Copetti si impone tra i quad, mentre il ceco Martin Macík svetta tra i camion in una tappa caratterizzata da alcune insidiose aree sabbiose in cui la navigazione ha fatto la differenza. Tra i quad, la decima frazione è stata dominata, fino a metà gara, dal cileno Italo Pedemonte. Dal 240° chilometro abbiamo infatti assistito alla rimonta dell’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) che nel finale ha strappato al rivale la vittoria. Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 04H 18? 47” con 00’20” di vantaggio sul cileno Italo Pedemonte e 02? 45” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La località di Al-Ula accoglie i protagonisti delladopo 345 chilometri cronometrati. L’americanosi impone tra i, mentre il cecotra iin una tappa caratterizzata da alcune insidiose aree sabbiose in cui la navigazione ha fatto la differenza. Tra i, la decima frazione è stata dominata, fino a metà gara, dal cileno Italo Pedemonte. Dal 240° chilometro abbiamo infatti assistito alla rimonta dell’americano(MX DEVESA BY BERTA) che nel finale ha strappato al rivale la vittoria. Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 04H 18? 47” con 00’20” di vantaggio sul cileno Italo Pedemonte e 02? 45” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team). ...

SkySportF1 : Dakar, morto Hubert Auriol: fu il primo a vincere la corsa in moto e in auto #SkyMotori - OA_Sport : #DAKAR Al-Rajhi conquista il secondo successo di tappa in questa 43ma edizione, Petehansel conserva abilmente il va… - PatricioArluna : RT @FormulaPassion: #Dakar: nelle moto altro colpo di scena con il ritiro di #Cornejo, #Benavides nuovo leader tallonato da #Brabec https:/… - Carlomrtz : RT @FormulaPassion: #Dakar: nelle moto altro colpo di scena con il ritiro di #Cornejo, #Benavides nuovo leader tallonato da #Brabec https:/… - infoitsport : Dakar 2021 | L’avventura di Orobica Raid – Day 9 -