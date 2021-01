Calciomercato Inter | ex Milan per l’attacco | cifre e dettagli

Leggi su inews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’sembra aver individuato in un ex giocatore del, il rinforzo giusto per il reparto offensivo. I soli Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez non bastano a mister Conte per puntare al titolo. Fermi in seconda posizione, a meno tre dai cugini rossoneri, i nerazzurri cercano rinforzi in questa finestra di mercato invernale per L'articolo proviene da Inews.it.