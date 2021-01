Bufera su Cruciani | Ambasciata Palestina e Lega Meridionale difendono Napoli

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non si placano le polemiche conseguenti alla frase del conduttore Giuseppe“Piuttosto che fare il rider avado a sparare ai palestinesi col Mossad” pronunciata l’8 gennaio, nel corso della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ sull’emittente Radio24. Il responsabile campano dellaMariano Falcone, ex coordinatore provinciale salernitano della(Noi con Salvini) e ex consigliere comunale a Scafati, riprende integralmente – senza commentarlo – il comunicato emesso Comunicato emesso dall’dia Roma. “Non si scherza con l’uccisione dei palestinesi. L’diin Italia condanna vivamente l’uso improprio della situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Cruciani

Sportevai.it

Bufera sull'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan (Fdi) per un'esibizione radiofonica in cui ha improvvisato il motivo fascista «Faccetta ...In seguito alle polemiche scatenate dalla canzone 'Faccetta nera' cantata in diretta su Radio 24, all'assessore all'Istruzione Elena Donazzan sono stati oscurati i profili Facebook, Instagram e Twitte ...