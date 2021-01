Attraversando il Mare Nostrum con Marco Vecchio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dieci tracce per il progetto di debutto “Veliero” per seguire l’onda giusta dell’artista, che si propone come esecutore del grande cantautorato italiano, che fa parte del suo ispirato sentire Di Olga Chieffi L’emozione, a cui punta dritto Marco Vecchio, è per sua natura mutevole, cangiante, disordinata. In una parola, irrazionale. Essa non può essere raccontata con la sintassi misurata di chi scrive di musica. Ci vuole uno stile diverso, altrettanto illogico ed emozionale, in modo da far deflagrare la forma narrativa deflagra saltando a piè pari la ragione e le sue dinamiche di causa-effetto, ed è tutto un susseguirsi di ellissi, rotture, stranianti ebbrezze colorate. Sono dieci le tracce affidate da Marco Vecchio al progetto Veliero, suo debutto discografico, inciso con il chitarrista Pasquale Curcio, cui hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dieci tracce per il progetto di debutto “Veliero” per seguire l’onda giusta dell’artista, che si propone come esecutore del grande cantautorato italiano, che fa parte del suo ispirato sentire Di Olga Chieffi L’emozione, a cui punta dritto, è per sua natura mutevole, cangiante, disordinata. In una parola, irrazionale. Essa non può essere raccontata con la sintassi misurata di chi scrive di musica. Ci vuole uno stile diverso, altrettanto illogico ed emozionale, in modo da far deflagrare la forma narrativa deflagra saltando a piè pari la ragione e le sue dinamiche di causa-effetto, ed è tutto un susseguirsi di ellissi, rotture, stranianti ebbrezze colorate. Sono dieci le tracce affidate daal progetto Veliero, suo debutto discografico, inciso con il chitarrista Pasquale Curcio, cui hanno ...

