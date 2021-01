Arsenal, Aubameyang: «Stagione difficile per me, dura essere un leader» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pierre Emerick Aubameyang ha parlato della sua Stagione non proprio positiva con l’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang, attaccante e capitano dell’Arsenal, in una intervista a Sky Sports ha parlato della Stagione difficile sua e di tutti i Gunners. «Da quando è iniziata la Stagione ho faticato tanto. Alti e bassi, ma fa parte del calcio. Fin qui di sicuro non sono state le mie migliori gare, ma penso di poter cambiare questa situazione. Voglio essere positivo anche se spesso non è facile. Quando le tue prestazioni non sono buone e devi essere leader anche per i tuoi compagni. Beh, penso sia davvero difficile gestire queste due cose. Cerco sempre di dare il massimo per i ragazzi, in campo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pierre Emerickha parlato della suanon proprio positiva con l’Pierre Emerick, attaccante e capitano dell’, in una intervista a Sky Sports ha parlato dellasua e di tutti i Gunners. «Da quando è iniziata laho faticato tanto. Alti e bassi, ma fa parte del calcio. Fin qui di sicuro non sono state le mie migliori gare, ma penso di poter cambiare questa situazione. Vogliopositivo anche se spesso non è facile. Quando le tue prestazioni non sono buone e devianche per i tuoi compagni. Beh, penso sia davverogestire queste due cose. Cerco sempre di dare il massimo per i ragazzi, in campo ...

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato della sua stagione non proprio positiva con l'Arsenal Pierre Emerick Aubameyang, attaccante e capitano dell'Arsenal, in una intervista a Sky Sports ha parlato dell ...

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato della sua stagione non proprio positiva con l'Arsenal Pierre Emerick Aubameyang, attaccante e capitano dell'Arsenal, in una intervista a Sky Sports ha parlato dell ...