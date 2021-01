Zingaretti | “Crisi? Grave errore” Governo | Di Maio | “Inspiegabile”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Acqua sul fuoco. È quanto hanno cercato di fare in mattinata Luigi Die Nicolacercando di spegnere il focolaio dellanel giorno della verità, a poche ore dal Cdm che avrà come ordine del giorno il vot Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : Zingaretti: 'Provocare crisi di governo è un grave errore politico' #nicolazingaretti - petergomezblog : Orlando: “Conte è un punto di equilibrio, lui o il voto”. - allegra134 : Di Maio: “Una crisi ora è inspiegabile”. Zingaretti: “Sarebbe un regalo a Salvini e Meloni” https:/ LE UNICHE COSE… - mazzanti_giu : RT @ImolaOggi: Ossessionato dall'idea che governi chi ha più consenso popolare. Il dramma di Zingaretti: 'chi vuole la crisi di governo fa… - ImolaOggi : Ossessionato dall'idea che governi chi ha più consenso popolare. Il dramma di Zingaretti: 'chi vuole la crisi di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Crisi

la Repubblica

Dopo il Consiglio dei ministri di stasera per licenziare il Recovery Plan, atteso il passo indietro dei renziani. Zingaretti: "I governi non si rilanciano mandandoli a casa" ...La formalizzazione della crisi, fino a ieri rimandata a data da destinarsi, sembra ora arrivata al capolinea. Oggi infatti, grazie alla moral suasion del presidente Mattarella, che è intervenuto per i ...