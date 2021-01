Vortice Polare, similitudini con il 2003 e 2014: effetti meteo (Di martedì 12 gennaio 2021) Vortice Polare e le dinamiche meteo. Le attuali dinamiche atmosferiche, ovvero quanto accaduto al Vortice Polare, potrebbero essere paragonate ad altri due Inverni del nuovo millennio. La progressione del riscaldamento dalla sommità della stratosfera, nel tempo, verso i piani bassi – troposfera – potrebbero essere assimilabili a quanto avvenuto nel 2004 e nel 2013. Il risultato del riscaldamento stratosferico del 2013 in termini di anomalie emisferiche L’aspetto importante da evidenziare è che il riscaldamento progredisce abbastanza velocemente nella troposfera e può iniziare a influenzare rapidamente le condizioni meteo. Solitamente la propagazione si ferma a circa 100 MB o 150 MB (12-15 km di altitudine). E’ assolutamente normale, considerate che la troposfera è fortemente ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 12 gennaio 2021)e le dinamiche. Le attuali dinamiche atmosferiche, ovvero quanto accaduto al, potrebbero essere paragonate ad altri due Inverni del nuovo millennio. La progressione del riscaldamento dalla sommità della stratosfera, nel tempo, verso i piani bassi – troposfera – potrebbero essere assimilabili a quanto avvenuto nel 2004 e nel 2013. Il risultato del riscaldamento stratosferico del 2013 in termini di anomalie emisferiche L’aspetto importante da evidenziare è che il riscaldamento progredisce abbastanza velocemente nella troposfera e può iniziare a influenzare rapidamente le condizioni. Solitamente la propagazione si ferma a circa 100 MB o 150 MB (12-15 km di altitudine). E’ assolutamente normale, considerate che la troposfera è fortemente ...

