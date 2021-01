UFFICIALE La Sampdoria annuncia Torregrossa: il comunicato (Di martedì 12 gennaio 2021) Sampdoria, dopo l’ufficialità della Lega arriva anche l’annuncio del club sull’acquisto di Ernesto Torregrossa: il comunicato Ernesto Torregrossa è un giocatore della Sampdoria. Era già arrivata l’ufficialità del deposito del contratto sul sito della Lega Serie A e ora è arrivato anche l’annuncio del club. L’attaccante si legherà ai blucerchiati per prossimi quattro anni e mezzo. Il comunicato della società. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Torregrossa (nato a Caltanissetta il 28 giugno 1992). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2025». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021), dopo l’ufficialità della Lega arriva anche l’annuncio del club sull’acquisto di Ernesto: ilErnestoè un giocatore della. Era già arrivata l’ufficialità del deposito del contratto sul sito della Lega Serie A e ora è arrivato anche l’annuncio del club. L’attaccante si legherà ai blucerchiati per prossimi quattro anni e mezzo. Ildella società. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto(nato a Caltanissetta il 28 giugno 1992). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2025». Leggi su ...

