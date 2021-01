Twitter | censurati più di 70 000 utenti

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Negli ultimi tre mesi abbiamo potuto constatare l’alzarsi dell’asticella in merito alla scure censoria attuata dalle multinazionali dei social networks: Facebook, Youtube (Google-Alphabet),e non dimentichiamo Amazon.Da venerdì 11 gennaio 2021, più di 70.000 account sono stati sospesi dache ha motivato questa presa di posizione secondo cui tali accounts, che ricordo identificano individui in carne ed ossa che esprimono opinioni personali, erano impegnati nella condivisione di contenuti dannosi associati a QAnon su larga scala ed erano principalmente dedicati alla propagazione di teorie della cospirazione.ha altresì annunciato che sta ”aggressivamente” aumentando la sua applicazione contro le affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sono state rubate sopprimendo parole chiave e termini dannosi ...