The Sims 4 diventa spettrale con il nuovissimo Paranormal Stuff Pack (Di martedì 12 gennaio 2021) Electronic Arts e Maxis inaugurano il nuovo anno con The Sims 4 Paranormal Stuff Pack, il pacchetto spaventosamente divertente che offre ai giocatori nuovi modi di giocare con la vita (o meglio, il dopo vita). In The Sims 4 Paranormal Stuff Pack, i Sims conosceranno terrificanti “coinquilini” nelle nuove Case Infestate, dove di notte gli spettri creano guai e caos. Potranno così vivere una seduta spiritica per evocare Guidry il Fantasma, che consiglierà loro come vivere senza stress in una casa invasa da fantasmi giocosi ed eventi sinistri. Inoltre, potranno anche placare i fantasmi e parlare con i morti, disinfestare le case per cacciare gli ospiti poco graditi, o semplicemente lasciarli correre all’impazzata dalla paura giorno e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 12 gennaio 2021) Electronic Arts e Maxis inaugurano il nuovo anno con The, il pacchetto spaventosamente divertente che offre ai giocatori nuovi modi di giocare con la vita (o meglio, il dopo vita). In The, iconosceranno terrificanti “coinquilini” nelle nuove Case Infestate, dove di notte gli spettri creano guai e caos. Potranno così vivere una seduta spiritica per evocare Guidry il Fantasma, che consiglierà loro come vivere senza stress in una casa invasa da fantasmi giocosi ed eventi sinistri. Inoltre, potranno anche placare i fantasmi e parlare con i morti, disinfestare le case per cacciare gli ospiti poco graditi, o semplicemente lasciarli correre all’impazzata dalla paura giorno e ...

twinross_ : Comunque per molti il connubio GF+QUARANTENA è stato DELETERIO PENSATE ALLE VOSTRE DI VITE, CHE VIVETE QUELLE DEGL… - pralemi_ : MA LO CAPITE CHE NON È THE SIMS? Là ci sono persone REALI con dei sentimenti e delle emozioni, non marionette che p… - revritethestarz : perché c'è johnny depp nella nuova espansione di the sims calmi - felixfedelicis : Il 26 esce il nuovo stuff di the sims...posso tornare a vivere ?? - EAitalia : Una nuova e inquietante attività sta per invadere i vostri lotti, Simmini. ???? Il nuovo Stuff Pack #TheSims 4 Fenome… -

Ultime Notizie dalla rete : The Sims The Sims 4: ecco il trailer dei Fenomeni Paranormali Gamesvillage Terzo successo di fila per la Gtg Pistoia

Terza vittoria consecutiva per la Giorgio Tesi Group Pistoia, che si rende protagonista di un altro colpo in trasferta battendo la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 72-80. Un successo che chiude ...

WestJet riduce l’operativo e taglia mille posti di lavoro

WestJet prevede di tagliare 1.000 posti di lavoro in parallelo alla riduzione dell'operativo causata dal crollo della domanda di viaggio legato al perdurare della pandemia ...

Terza vittoria consecutiva per la Giorgio Tesi Group Pistoia, che si rende protagonista di un altro colpo in trasferta battendo la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 72-80. Un successo che chiude ...WestJet prevede di tagliare 1.000 posti di lavoro in parallelo alla riduzione dell'operativo causata dal crollo della domanda di viaggio legato al perdurare della pandemia ...