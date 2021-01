Terribile incidente sull’A12: furgone contro auto, due feriti (Di martedì 12 gennaio 2021) Tragico incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, alle prime luci del mattino. Intorno alle 7 della giornata di oggi un furgone si è ribaltato in seguito allo scontro con un’altra vettura. Le probabili cause dell’impatto sono da imputare al fondo stradale, probabilmente ghiacciato al km 62. Il furgone frigo vedeva alla guida un uomo di nazionalità straniera mentre l’automobile era condotta da un uomo italiano. Ambedue i conducenti sono stati trasportati in ospedale con l’intervento del 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi scientifici e i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Tragicosull’strada A12 Roma-Civitavecchia, alle prime luci del mattino. Intorno alle 7 della giornata di oggi unsi è ribaltato in seguito allo scon un’altra vettura. Le probabili cause dell’impatto sono da imputare al fondo stradale, probabilmente ghiacciato al km 62. Ilfrigo vedeva alla guida un uomo di nazionalità straniera mentre l’mobile era condotta da un uomo italiano. Ambedue i conducenti sono stati trasportati in ospedale con l’intervento del 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi scientifici e i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Terribile incidente sull’A12: furgone contro auto, due feriti - Newtismyhero : RT @mrshulkenberg: romain insieme ad una delle ragioni per cui è uscito dalle fiamme in quel terribile incidente. no, giuro che non sto pia… - _funzioniamo : RT @mrshulkenberg: romain insieme ad una delle ragioni per cui è uscito dalle fiamme in quel terribile incidente. no, giuro che non sto pia… - 97alesssia : RT @mrshulkenberg: romain insieme ad una delle ragioni per cui è uscito dalle fiamme in quel terribile incidente. no, giuro che non sto pia… - Sport_Fair : #Como, terribile incidente domestico per una bimba di un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente stradale per Can Oncu. Il pilota sta bene Motociclismo.it La neuroscienziata che ha tenuto la mano al campione di handbike

Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”, racconta Federica Alemanno, la neuropsicologa del San Raffaele di Milano che ha tenuto la mano al campione di handbike, Alex Zanardi, ricoverato dopo ...

Terribile incidente sull’A12: furgone contro auto, due feriti

Tragico incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, alle prime luci del mattino. Intorno alle 7 della giornata di oggi un furgone si è ribaltato in seguito allo scontro con un’altra vettura. Le ...

Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”, racconta Federica Alemanno, la neuropsicologa del San Raffaele di Milano che ha tenuto la mano al campione di handbike, Alex Zanardi, ricoverato dopo ...Tragico incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, alle prime luci del mattino. Intorno alle 7 della giornata di oggi un furgone si è ribaltato in seguito allo scontro con un’altra vettura. Le ...