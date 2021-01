Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino su Rai 2 da martedì 12 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 martedì 12 gennaio con Stefano De Martino, gli ospiti e i giochi della prima puntata Riparte il divertente game show in cui non si vince nulla se non una risata, da martedì 12 gennaio parte su Rai 2 la sesta edizione di Stasera Tutto è Possibile con alla guida Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione si sposta poi al lunedì dalla prossima settimana. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, Stasera Tutto è Possibile è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 12 gennaio 2021)su Rai 212conDe, gli ospiti e i giochi della prima puntata Riparte il divertente game show in cui non si vince nulla se non una risata, da12parte su Rai 2 la sesta edizione dicon alla guidaDe. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la trasmissione si sposta poi al lunedì dalla prossima settimana. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes,è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme ...

SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha annunciato stasera in un discorso televisivo al Paese un terzo #lockdown na… - chiiia__01 : RT @alwaysgiugina: Io mi auguro che la purezza di tutto questo oramai non la vedano più solo i #prelemi . Ditemi la verità...ma dopo staser… - ChriSar1997 : @Ginevra_Styles_ Ma mi spieghi una cosa? Ma tu sei pro o contro i gregorelli? Vedi che a tutti ci fa schifo il comp… - giuliasalemy_ : RT @alwaysgiugina: Io mi auguro che la purezza di tutto questo oramai non la vedano più solo i #prelemi . Ditemi la verità...ma dopo staser… - federicalicata1 : RT @alwaysgiugina: Io mi auguro che la purezza di tutto questo oramai non la vedano più solo i #prelemi . Ditemi la verità...ma dopo staser… -