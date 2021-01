Siena | Argilli tecnico ad interim fino a fine mese

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà Stefanoa prendere almeno momentaneamente il posto di Alberto Gilardino sulla panchina del. Il neodovrebbe rimanere almenoal termine di gennaio. Lo ha annunciato il presidente toscano Roman Gevorkyan in conferenza stampa: “Oggi vogliamo presentarvi ilche ci accompagnerà nelle prossime due trasferte. È una persona che conosceda tempo e fa ha fatto parte dello staff dal primo giorno, ci fidiamo di lui e pensiamo possa fare un grande lavoroal 31. L’obiettivo resta quello di vincere il campionato e salire in Serie C. Per il nuovo allenatore abbiamo molte opzioni e nelle prossime settimane faremo la nostra scelta. Stiamo considerando varie candidature sia in Italia sia all’estero e vogliamo un profilo che non solo ...