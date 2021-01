Sanità | presentati i Digital Days 2021 Venerdì e sabato talk in diretta sulla conformità normativa nei processi digitali

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 gennaio 2021) Lacompliance, laneii, sarà al centro deiFocusoggi in streaming ed in programma15 e16 gennaio previo registrazione sul sito www.verticesanitae.com. Promosso dal Centro Competenzei in collaborazione con Savino Solution, società accreditata AGID, e con la partecipazione dell’Osservatorio Innovazionee indel Politecnico di Milano e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio, l’evento sarà caratterizzato da 14con esperti diizzazione, IT ...