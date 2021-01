Roma, Boniek sul derby: «La Lazio ha più pressione» (Di martedì 12 gennaio 2021) Zibì Boniek ha detto la sua in vista del derby di venerdì sera tra Roma e Lazio Zibì Boniek – ex giocatore della Roma ed oggi numero 1 della Federcalcio polacca – ha detto la sua sul derby di venerdì tra Lazio e Roma. Per La Gazzetta dello Sport, le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 COME CI ARRIVANO – «Psicologicamente stanno bene entrambe le squadre, ma forse la Lazio ha un po’ più di pressione. I giallorossi hanno dato una dimostrazione di forza con l’Inter, ma per battere le grandi manca ancora qualcosa…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Zibìha detto la sua in vista deldi venerdì sera traZibì– ex giocatore dellaed oggi numero 1 della Federcalcio polacca – ha detto la sua suldi venerdì tra. Per La Gazzetta dello Sport, le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 COME CI ARRIVANO – «Psicologicamente stanno bene entrambe le squadre, ma forse laha un po’ più di. I giallorossi hanno dato una dimostrazione di forza con l’Inter, ma per battere le grandi manca ancora qualcosa…». Leggi su Calcionews24.com

