Ricciardi | “Lockdown forte per un mese per non complicare la campagna vaccinale”

Il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Agi. "Il sistema dei 'colori' di per sé è ottimo, è giusto adeguare le misure alle specificità dei singoli territori. Ma la situazione ora è tale che avremmo bisogno di un Lockdown forte per un mese, con l'obiettivo di tornare a un'incidenza settimanale di 50 casi per 100mila abitanti, la soglia che ci consentirebbe di ripartire con il tracciamento e far tornare l'epidemia sotto controllo. Purtroppo i dati parlano chiaro: c'è un peggioramento nel numero di casi, nei ricoveri, e abbiamo già superato il numero di decessi della prima ondata". Del resto, continua, "in Europa ormai molti Paesi stanno optando per il Lockdown, anche se quasi tutti i leader occidentali, va detto, hanno adottato una politica di ...

