Probabili formazioni Sampdoria-Udinese | diciottesima giornata Serie A 2020 2021

Le Probabili formazioni di Sampdoria-Udinese, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris si sfidano due squadre che vogliono definitivamente allontanarsi dalla zona calda. I blucerchiati veleggiano in acque tranquille, più complicate invece le cose per i friulani con Gotti che, a differenza del collega Ranieri, è al momento in bilico. Calcio d'inizio alle ore 20.45 di sabato 16 gennaio. QUI Sampdoria – Quagliarella in attacco insieme a Keita, tenta la coppia "pesante" Ranieri. A centrocampo Jankto e Candreva, sacrificato Damsgaard. QUI Udinese – Gotti si gioca la panchina e lo fa con tantissime assenze da considerare. In avanti a far coppia con Lasagna ci sarà con tutta ...

