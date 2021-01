Panini al prosciutto vietati sulle auto e sui camion di chi è in viaggio verso il Regno Unito (Di martedì 12 gennaio 2021) Un video nel quale si vedono dei doganieri olandesi che, al terminal traghetti di Hook of Holland, sequestrano Panini al prosciutto ad alcuni automobilisti pronti appena sbarcati nel Regno Unito, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Un video nel quale si vedono dei doganieri olandesi che, al terminal traghetti di Hook of Holland, sequestranoalad alcunimobilisti pronti appena sbarcati nel, ...

