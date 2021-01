Nvidia GeForce RTX 3060 ufficiale: si parte da 329 dollari! (Di martedì 12 gennaio 2021) Nvidia svela la nuova GPU desktop GeForce RTX 3000 al CES 2021. Abbiamo 12 GB di memoria GDDR6, a partire da 329 dollari. I dettagli Il colosso statunitense Nvidia in occasione del CES 2021 ha presentato ufficialmente la GPU GeForce RTX 3060. Lo ha fatto con una presentazione dedicata, non prima di aver mostrato i traguardi raggiunti con la tecnologia RTX, e nell’ambito GeForce Now dedicato al cloud gaming. Ma il protagonista è lei, la GeForce RTX 3060, che partirà da 329 dollari, e sarà disponibile a partire da fine febbraio 2021. La nuova RTX 3060 è indicata da Nvidia per il gaming in FHD. Nvidia per la proposta meno potente della 3060 Ti, arrivata a inizio dicembre 2020, ha ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 gennaio 2021)svela la nuova GPU desktopRTX 3000 al CES 2021. Abbiamo 12 GB di memoria GDDR6, a partire da 329 dollari. I dettagli Il colosso statunitensein occasione del CES 2021 ha presentato ufficialmente la GPURTX. Lo ha fatto con una presentazione dedicata, non prima di aver mostrato i traguardi raggiunti con la tecnologia RTX, e nell’ambitoNow dedicato al cloud gaming. Ma il protagonista è lei, laRTX, che partirà da 329 dollari, e sarà disponibile a partire da fine febbraio 2021. La nuova RTXè indicata daper il gaming in FHD.per la proposta meno potente dellaTi, arrivata a inizio dicembre 2020, ha ...

PlanetR7_ : NVIDIA annuncia GeForce RTX 3060 a partire da 329 Dollari, disponibilità da fine febbraio - PlanetR7_ : NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility ufficiali: Resizable BAR e tutti i dettagli - tuttoteKit : #Nvidia GeForce RTX 3060 ufficiale: si parte da 329 dollari! #NvidiaGeForceRTX3060 #tuttotek - GameXperienceIT : #Nvidia GeForce RTX: GAME ON Event - RTX 3060 in arrivo il prossimo mese sui desktop e un All-Star Roster dei gioch… - xtremehardware : Come brand leader mondiale nell'hardware gaming, MSI è orgogliosa di annunciare la sua nuova linea di schede grafic… -