Niente più internazionale, l'Inter compra italiano (per trenta milioni) (Di martedì 12 gennaio 2021) Meno acquisti internazionali, ora l'Inter guarda al mercato italiano e punta su un portiere della Nazionale per il post Handanovic Samir Handanovic non è più un pilastro intoccabile dell'Inter o almeno non lo sarà nella prossima stagione. Dopo le incertezze di questa prima parte di stagione, il portiere sloveno sarà quanto meno affiancato da chi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

