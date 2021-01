Morto chirurgo plastico di Beverly Hills: 'Contagiato da una paziente per un colpo di tosse' (Di martedì 12 gennaio 2021) Un di è Morto di : l'uomo infatti, ha potuto continuare a lavorare sui pazienti anche durante la pandemia. Il dottor , 50 anni, apparso nello show 'The Doctors' - è Morto mentre era ricoverato in ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Un di èdi : l'uomo infatti, ha potuto continuare a lavorare sui pazienti anche durante la pandemia. Il dottor , 50 anni, apparso nello show 'The Doctors' - èmentre era ricoverato in ...

Un chirurgo plastico a Beverly Hills è morto a causa del Covid. Il medico, come riporta Tmz, aveva continuato a lavorare anche durante la pandemia.

Morto Gian Luigi Vaccari, ex primario di Medicina a Suzzara

SUZZARA. È morto sabato 9 gennaio 2021, nel reparto di cardiologia del Policlinico di Modena, il professore Gian Luigi Vaccari. Aveva 87 anni. Dal 1975 al 1995 è stato il primario della Medicina dell' ...

