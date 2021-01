Milan-Torino 5-4 dcr | Giampaolo | “Una beffa | sconfitta e poco tempo per recuperare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “La squadra ha fatto bene, l’obiettivo era essere competitivi. Unaperché 120’ sono tanti e noi giochiamo sabato, il calendario non mi piace assolutamente perché non ci sono tempi di recuperi giusti. È la quinta partita in tredici giorni sommata ai tempi supplementari di questa sera, la competizione non l’abbiamo snobbata ma c’è delusione e bisogna organizzarsi per far la conta per la prossima partita”. Questo il commento di Marcodopo l’eliminazione ai rigori delnegli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. “Non c’è una competizione diversa dall’altra, solo se giochi hai chance di tirar fuori qualcosa. Non siamo una squadra di grandi palleggiatori ma qualcosa si può far meglio – spiega il tecnico granata a Rai Sport – Oggi abbiamo fatto qualcosa di pregevole, non siamo stato ...