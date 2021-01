Meteo | sull’Italia la ‘sciabolata’ dalla Siberia Temperature in picchiata ovunque e neve | quando arriva

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nei prossimi giorni il progressivo avanzamento dell’alta pressione dall’oceano Atlantico fin verso la Scandinavia favorirà l’arrivo di correnti d’aria molto fredde di origine artica. Si aprirà un vero e proprio “canale” in grado di trasportare masse d’aria gelide verso l’Europa centrale e poi. Ci aspettiamo quindiben sotto gli zero gradi di notte e al primo mattino in città come Torino, Milano, Bologna, Venezia ma anche Roma, Perugia e Firenze. Il team de iL.it avvisa che farà freddo anche di giorno per via dei venti settentrionali che soffieranno per buona parte della settimana. Al Sud dopo i 30°C registrati nello scorso weekend in Sicilia, si scenderà fino a 12-13°C sull’isola.Negli ultimi giorni della settimana poi un nuovo nucleo gelido riuscirà a dilagare in modo deciso verso il Mediterraneo e ...