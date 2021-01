Manolas punta la Supercoppa: oggi gli esami (Di martedì 12 gennaio 2021) oggi gli esami chiariranno i tempi di recupero di Kostas Manolas. Il problema accusato dal difensore greco, uscito al 16? della partita di Udine per un risentimento muscolare alla coscia destra, non sembra grave. Ieri l’edema ancora non era assorbito, tuttavia solo l’esito dell’odierna risonanza magnetica scioglierà la riserva sulla possibile presenza dell’ex Roma nella Supercoppa contro la Juventus. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021)glichiariranno i tempi di recupero di Kostas. Il problema accusato dal difensore greco, uscito al 16? della partita di Udine per un risentimento muscolare alla coscia destra, non sembra grave. Ieri l’edema ancora non era assorbito, tuttavia solo l’esito dell’odierna risonanza magnetica scioglierà la riserva sulla possibile presenza dell’ex Roma nellacontro la Juventus. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La vittoria di Udine rilancia l'ambiente Napoli, risollevando morale e classifica. Buone notizie dal fronte infortuni per Rino Gattuso ...

Napoli, tornano Koulibaly e Mertens

Napoli - I tre punti di Udine sono stati una preziosa boccata di ossigeno, per la classifica e anche per il morale del Napoli. Era infatti fondamentale lasciarsi alle spalle il clamoroso passo falso c ...

La vittoria di Udine rilancia l'ambiente Napoli, risollevando morale e classifica. Buone notizie dal fronte infortuni per Rino Gattuso ...Napoli - I tre punti di Udine sono stati una preziosa boccata di ossigeno, per la classifica e anche per il morale del Napoli. Era infatti fondamentale lasciarsi alle spalle il clamoroso passo falso c ...